О чем говорят перестановки в российском правительстве?

Новый состав правительства Михаила Мишустина не подарил никаких неожиданностей. Слухи об ожидаемом «повышении» губернаторов оказались правдивы: управление важнейшими регионами в условиях СВО и экономической нестабильности принимается во внимание федеральными властями в первую очередь.
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