О чем говорят перестановки в российском правительстве?

Новый состав правительства Михаила Мишустина не подарил никаких неожиданностей. Слухи об ожидаемом «повышении» губернаторов оказались правдивы: управление важнейшими регионами в условиях СВО и экономической нестабильности принимается во внимание федеральными властями в первую очередь.