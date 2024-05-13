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Премьер Финляндии Орпо считает ситуацию на Украине критической

Премьер Финляндии Орпо считает ситуацию на Украине критической

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо охарактеризовал текущую обстановку на Украине как критическую и призвал европейские государства увеличить объемы военных поставок украинским войскам из-за сложившейся тяжелой ситуации на поле боя.

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