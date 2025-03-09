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В Раде осудили предследовавших Вэнса активистов

В Раде осудили предследовавших Вэнса активистов

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) осудил проукраинских активистов, преследовавших вице-президента США Джей Ди Вэнса с маленькой дочерью.

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