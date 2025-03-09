В Раде осудили предследовавших Вэнса активистов

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) осудил проукраинских активистов, преследовавших вице-президента США Джей Ди Вэнса с маленькой дочерью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии