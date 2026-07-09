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В Петербурге и Ленобласти обсуждают QR-коды и систему "чет-нечет" на заправках

В Петербурге и Ленобласти обсуждают QR-коды и систему "чет-нечет" на заправках

Санкт-Петербурга и Ленинградской области изучают способы стабилизации ситуации с топливом. Рассматриваются механизмы продажи бензина через QR-коды или по графику "четных и нечетных" дней, пишет 47news со ссылкой на вице-губернатора Ленобласти по ТЭК Дениса Седова.

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