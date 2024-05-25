Молния: горячие актрисы самой громкой премьеры сезона «Майор Гром: Игра» на MAXIM! Их огненные фото жгут нам руки!

Только на MAXIM: электризующе пылкие фотогалереи актрис, сыгравших в самой громкой премьере сезона — сиквеле «Майор Гром: Игра»! фото: MAXIM; соцсетиНаконец выдохнула громадная армада фанатов фильмов и особенно комиксов «Майор Гром»: сегодня грянула премьера супердупермегадолгожданного сиквела «Майор Гром: Игра»! Делегат MAXIM под видом сотрудника редакции прошел на предпремьерный показ и увидел новинку в первых рядах.