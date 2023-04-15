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Генштаб России заявил, что веерной рассылки электронных повесток не будет

Генштаб России заявил, что веерной рассылки электронных повесток не будет

Лично посещать военкоматы для постановки воинского учета не нужно, также сказал Андрей БирюковВеерных рассылок электронных повесток призывникам не будет, заявил глава управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Андрей Бирюков.

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