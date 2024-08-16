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Турсунов — о творческом отпуске: не хочу кататься по турнирам, как Санчо Панса

Турсунов — о творческом отпуске: не хочу кататься по турнирам, как Санчо Панса

Обладатель Кубка Дэвиса Дмитрий Турсунов высказался о тренерской работе. «Я немного устал от того, что несколько раз приходится повторять одно и то же: поднимаюсь с первого этажа на третий, а потом — бац! — опускаюсь опять на первый.

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