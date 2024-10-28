Чистая совесть - признак плохой памяти или «общеевропейская стратегия»

Все южные страны и народы наши враги. Как и северные, западные и восточные.

Виталий Сорокин

Он, как и весь этот род...когда выгодно - болгарин...выгодно - русский...если надо и обрежется...сразу и евреем можно прикинуться и арабом...Киркоров, одним словом! из братушек выходец!