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Чистая совесть - признак плохой памяти или «общеевропейская стратегия»

Чистая совесть - признак плохой памяти или «общеевропейская стратегия»

Михаил Жванецкий, быть может, самый серьёзный человек нашего времени, оставил нам немало поучительных советов, фраз с глубоким смыслом, после которых не можешь не задуматься.

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Комментарии
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Николай Першин
Все южные страны и народы наши враги. Как и северные, западные и восточные.
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3 час.
владимир рябченко
один болгарин Киркоров чего стоит...?
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3 час.
Виталий Сорокин
Он, как и весь этот род...когда выгодно - болгарин...выгодно - русский...если надо и обрежется...сразу и евреем можно прикинуться и арабом...Киркоров, одним словом! из братушек выходец!
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2 час.

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