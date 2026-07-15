Страны Европы не хотят финансировать МОК из-за допуска россиян к соревнованиям

Инициатором предложения выступила Эстония. К письму присоединились еще восемь государств. Девять европейских стран хотят лишить финансирования Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные спортивные организации за допуск россиян к международным соревнованиям.
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