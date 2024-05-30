Бастрыкин запросил доклад о продолжительном расселении аварийного дома в Прикамье

В 2019 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу из-за угрозы обрушения.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет по уголовному делу о продолжительном бездействии властей в отношении расселения многоквартирного дома в Кунгуре.