«Тяжело переживала смерть мужа»: ушла из жизни вдова Маслякова

Первые подробности нового горя в семье. Александр Масляков с женой Светланой Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressСегодня стало известно о смерти Светланы Масляковой — вдовы бессменного ведущего КВН Александра Маслякова.
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