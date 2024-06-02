В США вернулась ипотека с нулевой ставкой

В США возвращается ипотека с нулевым первоначальным взносом. На это обращает внимание Джонатан Адамс, доцент кафедры финансов Университета Святого Иосифа Крупнейшие ипотечные кредиторы страны предлагает новую программу, которая позволит покупателям финансировать 97% стоимости дома с помощью первой ипотеки, а затем предоставить оставшиеся 3% в виде второй ипотеки.