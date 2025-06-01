Сакки о финале ЛЧ: «ПСЖ» бежал со скоростью 100 миль в час, они играли с закрытыми глазами. Разница с «Интером» была слишком очевидна – я не видел игры от команды Индзаги»

Парижане разгромили миланцев (5:0) в финальном матче Лиги чемпионов. «Первый гол французов прекрасен с точки зрения построения, потому что Витинья дарит Дуэ «Золотой мяч» за решающую передачу, но как можно позволить соперникам свободно играть в твоей зоне без малейшего сопротивления? Удвоение преимущества – результат очень быстрой контратаки и неудачной обороны [«Интера»] на противоположной стороне.