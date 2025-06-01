НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    В игре "Флориды" с "Каролиной" победила команда "Памтерс"! Когда у журналистов появится уважение к читателям? Им прос...Бобровский отрази...
  • Grandad
    Как сравнивать, если у одних баллы, у других очки? Чем они различаются? Много где так пишут.Салах не обошел М...
  • Grandad
    Пора уже ввести ограничения на финансирование команд, как за рубежом, где с этим очень строго.«Эра «Зенита» зак...

Сакки о финале ЛЧ: «ПСЖ» бежал со скоростью 100 миль в час, они играли с закрытыми глазами. Разница с «Интером» была слишком очевидна – я не видел игры от команды Индзаги»

Парижане разгромили миланцев (5:0) в финальном матче Лиги чемпионов. «Первый гол французов прекрасен с точки зрения построения, потому что Витинья дарит Дуэ «Золотой мяч» за решающую передачу, но как можно позволить соперникам свободно играть в твоей зоне без малейшего сопротивления? Удвоение преимущества – результат очень быстрой контратаки и неудачной обороны [«Интера»] на противоположной стороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх