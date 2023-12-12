В Ереване облили марганцовкой и насильно побрили скандальную российскую блогершу

В Ереване облили марганцовкой и насильно побрили российскую треш-блогершу Юлию Финесс. Причиной стали ее высказывания про армянский народ.
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