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В Ереване облили марганцовкой и насильно побрили скандальную российскую блогершу

В Ереване облили марганцовкой и насильно побрили скандальную российскую блогершу

  В Ереване облили марганцовкой и насильно побрили российскую треш-блогершу Юлию Финесс. Причиной стали ее высказывания про армянский народ.

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