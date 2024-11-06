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Политика как она есть

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Бут рассказал о делении заключенных в США на республиканцев и демократов

Бут рассказал о делении заключенных в США на республиканцев и демократов

Член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в результате обмена заключенными с США, рассказал о делении заключенных в американских тюрьмах на сторонников республиканцев и демократов.

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