Умереть, чтобы вернуться: мистика за весельем тайского фестиваля

www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency В какую страну ехать за лучшими фотографиями для соцсетей? Где загадывать желание, которое обязательно исполнится? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.