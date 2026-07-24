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Сон об ангелах перед операцией, уход из Бауманки и работа бариста: как Михаил Сотников шёл к главным ролям

Сон об ангелах перед операцией, уход из Бауманки и работа бариста: как Михаил Сотников шёл к главным ролям

Имя Михаила Сотникова стало известно благодаря сериалам «Бедные смеются, богатые плачут» и «История его служанки».

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