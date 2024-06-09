Рособрнадзор проверит 13 вузов, где проводятся экзамены для иностранцев

Российские вузы, в которых проводятся экзамены для иностранцев, будут проверены Рособрнадзором. Такое решение было принято после того, как в ходе экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации были выявлены нарушения.
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