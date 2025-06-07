Маск удалил публикацию о причастности Трампа к делу Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск удалил со своей страниц в соцсети публикацию, в которой утверждал, что президент США Дональд Трамп был причастен к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.
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