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Маск удалил публикацию о причастности Трампа к делу Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск удалил со своей страниц в соцсети публикацию, в которой утверждал, что президент США Дональд Трамп был причастен к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

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