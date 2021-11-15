Пока Газпром делает все, чтобы зимой у него была возможность бесперебойно обеспечивать Европу газом, Еврокомиссия готовит ему удар в спину.
Брюссель готовит удар в спину Газпрому
Комментарии
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Владимр Семкин
Да пусть они этот газпром без гтанов оставят нам то какое дело народ от его деятельности не беднеед и не богатеет, может без штанов ему хреново народное добро качать своим дружкам будет
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12 час.
Семенков Александр
Пора, видно, выходить из ВТО. Если Газпром выполняет все свои обязательства по контрактам, то какие к нему претензии? Продукт мой, что хочу с оставшимися объёмами, то и делаю. Сжигать только нельзя, а то штрафы наложат за изменение климата. А может, к примеру, я вообще захочу сократить или прекратить добычу газа, найдя более дешёвые и эффективные источники энергии, что тогда? Россия что, член ЕС? НЕТ!!! Ну и ПОШЛА ЭТА ЕК ЛЕСОМ. Что она может сделать России? Да ничего!!! Санкции новые? Даи ху сим. Быстрее создадим свое производство, рабочие места. НАЧНЁМ, НАКОНЕЦ-ТО, РЕАЛЬНО РАЗВИВАТЬСЯ. А от этого все улучшения по ЦЕПОЧКЕ, НАРОД ВЗДОХНЕТ СПОКОЙНО, ПЛЕЧИ РАСПРАВИТ, увидит перспективы и станем вновь ВЕДУЩЕЙ СТРАНОЙ МИРА. Так что пусть идут лесом!!!!
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2 час.
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