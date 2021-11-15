Брюссель готовит удар в спину Газпрому

Да пусть они этот газпром без гтанов оставят нам то какое дело народ от его деятельности не беднеед и не богатеет, может без штанов ему хреново народное добро качать своим дружкам будет

Семенков Александр

Пора, видно, выходить из ВТО. Если Газпром выполняет все свои обязательства по контрактам, то какие к нему претензии? Продукт мой, что хочу с оставшимися объёмами, то и делаю. Сжигать только нельзя, а то штрафы наложат за изменение климата. А может, к примеру, я вообще захочу сократить или прекратить добычу газа, найдя более дешёвые и эффективные источники энергии, что тогда? Россия что, член ЕС? НЕТ!!! Ну и ПОШЛА ЭТА ЕК ЛЕСОМ. Что она может сделать России? Да ничего!!! Санкции новые? Даи ху сим. Быстрее создадим свое производство, рабочие места. НАЧНЁМ, НАКОНЕЦ-ТО, РЕАЛЬНО РАЗВИВАТЬСЯ. А от этого все улучшения по ЦЕПОЧКЕ, НАРОД ВЗДОХНЕТ СПОКОЙНО, ПЛЕЧИ РАСПРАВИТ, увидит перспективы и станем вновь ВЕДУЩЕЙ СТРАНОЙ МИРА. Так что пусть идут лесом!!!!