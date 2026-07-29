«Адово лицемерие». В Юрмале съехались на сходку Вайкуле сбежавшие из России дельцы культурного фронта

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова резко раскритиковала международный фестиваль эстрадной музыки «Laima Rendezvous Jūrmala», организатором которого выступает певица Лайма Вайкуле.
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