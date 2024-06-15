Компания Hispano Suiza показала новую версию электрогиперкара Carmen Sagrera

Испанская компания Hispano Suiza Cars представила новую модель. Новинка стала очередной модификацией базового гиперкара Carmen — версии Carmen Boulogne и Sagrera в 2024 году дополнило специальное исполнение, посвящённое 120-летию оригинального бренда.
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