Вокруг света пешком за 28 лет. В 1998 Карл Бушби вышел из дома и отправился в поход

Фото: Karl Bushby/социальные сети В середине 1990-х бывший десантник британского 22-го полка ВДВ Карл Бушби получил от отца открытку на день рождения.
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прикольная фраза было ему 30 и делать было нечего.. охренеть..а где ж у него столько денег взялось на такие путешествия ..наверное от делать нечего....
Молодец.