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Вокруг света пешком за 28 лет. В 1998 Карл Бушби вышел из дома и отправился в поход

Вокруг света пешком за 28 лет. В 1998 Карл Бушби вышел из дома и отправился в поход

Фото: Karl Bushby/социальные сети В середине 1990-х бывший десантник британского 22-го полка ВДВ Карл Бушби получил от отца открытку на день рождения.

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