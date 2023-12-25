И.о. мэра Белграда Шапич назвал беспорядки в сербской столице "майданизацией"

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич заявил, что беспорядки в центре сербской столицы, во время которых протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации, можно охарактеризовать термином "майданизация".
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