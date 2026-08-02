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Дебют на подиуме и ревность к отчиму: как живет 11-летняя дочь Кэти Топурии Оливия

Дебют на подиуме и ревность к отчиму: как живет 11-летняя дочь Кэти Топурии Оливия

Старшей дочери солистки группы «А’Студио» Кэти Топурии исполнилось 11 лет. Оливия всё чаще появляется в публикациях своей знаменитой мамы, вызывая оживлённые обсуждения в Сети.

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