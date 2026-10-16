В культурном центре «Атом» 20 октября в 13.30 ждут любителей музыки. Здесь подготовили программу, посвященную полифонии в творчестве Иоганна Себастьяна Баха, Пауля Хиндемита, Дмитрия Шостаковича и Николая Капустина.
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