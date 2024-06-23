Ляпнула Олэна... сам хоть поняла, что сказала?!

Зеленская ляпнула, что на Украине завершилась тенденция «русификации» страны.одним из показателей этого является отказ от разговора на русском языке,ситуация изменилась и на Украине без украинского языка теперь ничего невозможно сделать.
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