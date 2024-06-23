Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Ляпнула Олэна... сам хоть поняла, что сказала?!

Ляпнула Олэна... сам хоть поняла, что сказала?!

Зеленская ляпнула, что на Украине завершилась тенденция «русификации» страны.одним из показателей этого является отказ от разговора на русском языке,ситуация изменилась и на Украине без украинского языка теперь ничего невозможно сделать.

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