Образование каменных грибов На планете имеются фантастические геологические пейзажи, чей облик очень трудно объяснить силами природы.
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