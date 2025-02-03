Виноват, я всегда в целом слишком открыто злорадствую, когда очередной «оптимизатор» алиментных дел попадает в жир ногами.
Алиментщик "прятал" имущество на отце. Папа женился и оставил его даже без жилья...
Комментарии
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Людмила Петрухина
Радует! Бумеранг прилетел, откуда не ждали.👍🤣🤣🤣
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16 час.
Владимир Соколов
автор свинья радующиеся чужому горю. лучше бы его бывшей помог материально)) 😂
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16 час.
Майя Majesty
"Карма – штука справедливая, хоть и далеко не гарантированная, поэтому всегда можно сдержанно ей порадоваться." с За что боролся Миша... Все правильно, ведь семя-то видно по его же отцу, гнилое.
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12 час.
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