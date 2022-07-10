Popcaketv

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Вышел на связь помятый и разбитый! Тэхен попытался объясниться перед Чонгуком за брак с балийцем: «Не суди меня»

Вышел на связь помятый и разбитый! Тэхен попытался объясниться перед Чонгуком за брак с балийцем: «Не суди меня»

В сети опубликовали новое фото Тэхена (Taehyung), на котором молодой человек предстал перед своими поклонниками в неприглядном свете.

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