Ухаживают за территорией: как школьники из Владивостока проводят время с пользой

Обучающиеся МБОУ СОШ №82 во Владивостоке с пользой проводят это лето. В настоящее время школьники в свободное от учебы время занимаются благоустройством школьной территории, санитарной очисткой и даже озеленением.
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