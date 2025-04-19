Почему 3000 лет назад все великие цивилизации прошлого разом потерпели крах

МГ

Малик Гумеров

"вторжение загадочных захватчиков, известных как Народы моря." - Есть какие то природные катаклизмы , типа потоп.... ! Отключи сегодня электричество по всему Миру - тоже получится типа потопа ! Скатывание в каменный век !!! Изучать эти процессы нужно начинать с истории 300 летней давности ! Следы "потопа" под ногами , каждый и каждый день по ней ходят ! Вся Русь - Россия засыпана на 3 - 15 метров , уничтожены все леса от океана до океана (возраст лесов 200 лет) ....... ! И т.д.. Не поняв , не изучив что перед носом , под ногами .... нехера лезть на тысячи лет назад !!! Кроме фантазий и ахиней ничего это не даст !!! =========================================== У автора раздвоение рассудка ....... : "одна из великих цивилизаций Бронзового века" . Бронзовый век - считай примитивная цивилизация ! Тут же ВЕЛИКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ - считай высокоразвитая , на порядки выше сегодняшней нашей ! В итоге : киш-миш винегрет , ералаш и ахинея !