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  • Evgeni Velesik
    Коллапс и всё, нет цивилизации! Сегодня это стоит на повестке дня, ядерная война нахлобучит всех и вся!Почему 3000 лет н...
  • Малик Гумеров
    "вторжение загадочных захватчиков, известных как Народы моря."  -  Есть какие то  природные  катаклизмы , типа потоп....Почему 3000 лет н...
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    Они уже наверно детей в школу водят? И попки стали чутка целлюлитными за девять лет…10 инстаграм-звез...

Почему 3000 лет назад все великие цивилизации прошлого разом потерпели крах

Почему 3000 лет назад все великие цивилизации прошлого разом потерпели крах

За несколько веков до нашей эры крупнейшие цивилизации распространились по всему миру. Средняя Ассирийская империя господствовала в Месопотамии, Хетты управляли Анатолией, а на Крите процветала Минойская культура.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;вторжение загадочных захватчиков, известных как Народы моря.&quot;  -  Есть какие то  природные  катаклизмы , типа потоп.... !             Отключи сегодня электричество по всему Миру - тоже  получится типа потопа !    Скатывание в каменный век !!!                      Изучать эти процессы   нужно  начинать  с истории 300 летней давности !    Следы &quot;потопа&quot; под ногами , каждый  и каждый день  по ней ходят !                     Вся Русь - Россия  засыпана  на  3 - 15 метров ,  уничтожены все леса от океана до океана (возраст лесов 200 лет) ....... !  И т.д..                                             Не  поняв , не изучив   что перед носом , под ногами  .... нехера лезть   на тысячи лет назад !!!     Кроме фантазий и ахиней  ничего  это не даст !!!                 ===========================================            У автора раздвоение  рассудка ....... : &quot;одна из великих цивилизаций Бронзового века&quot; .       Бронзовый век - считай примитивная цивилизация !              Тут же ВЕЛИКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ - считай высокоразвитая , на порядки выше   сегодняшней нашей !    В итоге :  киш-миш винегрет , ералаш и ахинея !
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Коллапс и всё, нет цивилизации! Сегодня это стоит на повестке дня, ядерная война нахлобучит всех и вся!
Ответить
6 час.
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