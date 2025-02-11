Раненый боец ВС РФ неделю лежал в блиндаже с трупами и прополз 10 км до своих

Раненый военнослужащий из спецподразделения «Шторм V» Центрального военного округа (ЦВО) неделю находился в блиндаже среди погибших и умирающих сослуживцев под непрекращающимся обстрелом противника, а после прополз 10 км до российских позиций.
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