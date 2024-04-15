Лебедев: Раненных французских наемников увезли на скорых из Славянске в Павлоград

По данным РИА Новости, после удара России по базе ВСУ в Славянске пострадали французские наемники. Как сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, нескольких раненых французов доставили в Павлоград на машинах скорой помощи.
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