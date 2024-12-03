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Алексей Макаркин: Система остается крайне неустойчивой

Алексей Макаркин: Система остается крайне неустойчивой

В Сирии Башар Асад на прошлой неделе оказался на грани краха, но все же удержался у власти. События на севере Сирии, штурм Алеппо радикальными исламистами, продвижение тесно связанной с турками Сирийской национальной армии показали слабость режима Асада, который держится на силовом ресурсе.

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