Алексей Макаркин: Система остается крайне неустойчивой

В Сирии Башар Асад на прошлой неделе оказался на грани краха, но все же удержался у власти. События на севере Сирии, штурм Алеппо радикальными исламистами, продвижение тесно связанной с турками Сирийской национальной армии показали слабость режима Асада, который держится на силовом ресурсе.