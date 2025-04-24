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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Черноморец» не пройдет лицензирование в РПЛ, если не найдет подходящий стадион. Арена клуба не подходит, «Краснодар» и «Сочи» не готовы предоставить свои («Чемпионат»)

«Черноморец» занимает третье место в таблице Мелбет Первой лиги и претендует на выход в Мир РПЛ, напрямую или через стыковые матчи.

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