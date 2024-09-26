Вырезанных Киркорова и Анну Асти вернули в «Иван Васильевич меняет все»

В конце декабря, когда фильм «Иван Васильевич меняет все!» был близок к завершению монтажа, разразился скандал, связанный с голой вечеринкой, в результате чего пришлось срочно вырезать Филиппа Киркорова и Анну Асти из картины.
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