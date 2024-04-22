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ФедералПресс

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Центробанк продолжит жесткую политику, чтобы россияне прекратили покупать

Центробанк продолжит жесткую политику, чтобы россияне прекратили покупать

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Россияне устали от постоянного роста цен на товары и услуги, несмотря на различные меры поддержки со стороны бизнеса и производителей, и постоянно задаются вопросом: «Когда это кончится?».

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