Создатель легендарной британской музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский полностью подконтролен властям Соединённых Штатов Америки, из-за чего он смешон для любого внешнего наблюдателя.
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