Песков заявил об отсутствии пока реакции Киева на объявленное Путиным перемирие

Реакции Киева на объявленное российским президентом Владимиром Путиным перемирие с 8 по 11 мая по случаю 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне пока нет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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