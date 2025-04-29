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Песков заявил об отсутствии пока реакции Киева на объявленное Путиным перемирие

Песков заявил об отсутствии пока реакции Киева на объявленное Путиным перемирие

Реакции Киева на объявленное российским президентом Владимиром Путиным перемирие с 8 по 11 мая по случаю 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне пока нет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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