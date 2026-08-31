В России утвердили условия запуска мобильной связи 5G

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила условия, на которых российские операторы смогут развивать сети мобильной связи пятого поколения.
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