Политнавигатор Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости снятия с захватившей власть в Сирии террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» определения террористической, дабы не прекращать влиятельное российское присутствие в этой стране.
Кадыров призвал договориться с новыми властями в Дамаске и направить в Сирию чеченских полицейских
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Валентина Власова
Я не думаю,что это хорошая идея, тем более выдвинутая Кадыровым.Не пахнет ли это предательством со стороны....
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4 час.
Андрей Павлов
Есть замечательная фраза - важны не намерения, а возможности. Ну амнистируем мы сейчас Хайят Тахрир аш-Шам, бармалеи для нас станут белые и пушистые, а что будет через год-два? Вы не учитываете то, что они могут разнести наши базы, перебив людей и захватив технику, если намерения изменятся? А возможности для этого у них есть, и помешать им мы не сможем. Только сможем сказать, что нас опять обманули, и выразим серьёзную озабоченность. Стоит ли оно того?
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3 час.
Юрий Дмитриев
Бред полный, такая Сирия сейчас никому не нужна. Наши две базы окружены откровенными врагами, относительно подчиняющимися только Турции. Ни Турция, ни Израиль, ни америкосы, тем более курды или разношерстные Игиловцы не заинтересованы в сохранении наших военных баз в Сирии. Сейчас идет раздел сирийского пирога, и по территории и по полезным ископаемым. Как только междоусобные войны закончатся - нас попрут из Сирии. В ближайшем окружении Сирии у нас нет дружественных государств, нам не на кого опереться, или перенести свои военные базы.
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2 час.
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