Кадыров призвал договориться с новыми властями в Дамаске и направить в Сирию чеченских полицейских

ВВ Валентина Власова Я не думаю,что это хорошая идея, тем более выдвинутая Кадыровым.Не пахнет ли это предательством со стороны....

Андрей Павлов Есть замечательная фраза - важны не намерения, а возможности. Ну амнистируем мы сейчас Хайят Тахрир аш-Шам, бармалеи для нас станут белые и пушистые, а что будет через год-два? Вы не учитываете то, что они могут разнести наши базы, перебив людей и захватив технику, если намерения изменятся? А возможности для этого у них есть, и помешать им мы не сможем. Только сможем сказать, что нас опять обманули, и выразим серьёзную озабоченность. Стоит ли оно того?