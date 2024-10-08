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Ключевая ставка ЦБ останется на высоком уровне еще несколько лет

Ключевая ставка ЦБ останется на высоком уровне еще несколько лет

Фото: rbc.ru Финансовые учреждения предполагают, что регулятор продолжит придерживаться строгой монетарной политики, что может привести к увеличению ключевой ставки до 20% в ближайшем будущем и ее удержанию на высоких уровнях в течение нескольких лет.

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