Ключевая ставка ЦБ останется на высоком уровне еще несколько лет

Фото: rbc.ru Финансовые учреждения предполагают, что регулятор продолжит придерживаться строгой монетарной политики, что может привести к увеличению ключевой ставки до 20% в ближайшем будущем и ее удержанию на высоких уровнях в течение нескольких лет.