Вот дались всем эти лазеры В поисках истины очередного чудо-оружия, которое испугает весь мир и заставит дрожать коленки у военных, американцы решили идти дальше.
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Вот дались всем эти лазеры В поисках истины очередного чудо-оружия, которое испугает весь мир и заставит дрожать коленки у военных, американцы решили идти дальше.
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