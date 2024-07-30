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Военные новости ★ спецоперация

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Вот дались всем эти лазеры

Вот дались всем эти лазеры В поисках истины очередного чудо-оружия, которое испугает весь мир и заставит дрожать коленки у военных, американцы решили идти дальше.

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