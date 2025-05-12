Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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    Была ты дурой конченной , а стала дурой в кубе!!!!! Такой даже объяснять ничего не стоит , потому что Тупая !!!!!!Грибаускайте: яде...
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Военная операция на Украине. Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн

В селе Челбурда Алёшкинского округа четыре человека погибли при атаках беспилотников ВСУ. Двое из них стали жертвами повторного удара дрона, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

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