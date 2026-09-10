Депутат Журова: Россия и США встали на путь к развязке конфликта на Украине

Светлана Журова уверена, что Россия и США «на пути» к развязке конфликта на Украине: у Москвы есть «полное понимание», как действовать, а Трамп «пытается поддавить» Киев.
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