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Иваново

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В Ивановской области продолжается реализация федеральной экологической благотворительной программы «Школа утилизации: электроника»

В Ивановской области продолжается реализация федеральной экологической благотворительной программы «Школа утилизации: электроника»

В Ивановской области продолжается реализация федеральной экологической благотворительной программы «Школа утилизации: электроника» В рамках акции осуществляется безвозмездная утилизация и экспертиза технического состояния оборудования с выдачей актов, необходимых для списания техники.

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