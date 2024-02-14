В Ивановской области продолжается реализация федеральной экологической благотворительной программы «Школа утилизации: электроника» В рамках акции осуществляется безвозмездная утилизация и экспертиза технического состояния оборудования с выдачей актов, необходимых для списания техники.
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