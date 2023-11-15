Обвиняемая в теракте против российского военкора частично признала вину

В зале суда Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), частично признала вину.
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