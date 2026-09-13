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proavto21

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Опыт продажи Solaris HS после 73 тысяч км: почему трейд-ин оказался худшим вариантом

Опыт продажи Solaris HS после 73 тысяч км: почему трейд-ин оказался худшим вариантом

Рынок автомобилей с пробегом продолжает жить по своим законам, и порой реальные сделки удивляют даже тех, кто давно работает с машинами.

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