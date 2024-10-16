Росгвардейцы оказали помощь пассажирам атакованного украинским дроном рейсового автобуса в Белгородской области

В Белгородском районе на повороте в посёлок Октябрьский движущийся рейсовый автобус подвергся атаке беспилотника ВСУ, в результате чего пострадали 8 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.
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